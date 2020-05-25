2020-05-25T12:10:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый зам

Сам Шолбан Кара-оол будет контролировать процесс из больничной палаты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый замЗаразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый замФото: Мария ЛЕНЦ
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Заразившегося коронавирусом главу Тувы заменит его первый заместитель Александр Брокерт. Официальная информация появилась на республиканском портале. Брокерт должен будет заниматься всеми текущими делами, однако сам Шолбан Кара-оол намерен оставаться на связи и контролировать процесс из больничной палаты Республиканской больницы №1, куда он был помещен накануне.

Напомним, глава региона записал видеообращение, в котором рассказал, что у него подтвержден положительный результат COVID-19. Вместе с ним госпитализировано несколько других руководителей, в том числе из районов. «Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен был работать, обязан нести ответственность. Здесь в больнице, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема. Есть наши подчиненные».

Состояние неважное, очень болит голова, сообщает глава. И просит граждан быть осторожными, соблюдать все меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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