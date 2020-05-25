Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый зам
Заразившегося коронавирусом главу Тувы заменит его первый заместитель Александр Брокерт. Официальная информация появилась на республиканском портале. Брокерт должен будет заниматься всеми текущими делами, однако сам Шолбан Кара-оол намерен оставаться на связи и контролировать процесс из больничной палаты Республиканской больницы №1, куда он был помещен накануне.
Напомним, глава региона записал видеообращение, в котором рассказал, что у него подтвержден положительный результат COVID-19. Вместе с ним госпитализировано несколько других руководителей, в том числе из районов. «Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен был работать, обязан нести ответственность. Здесь в больнице, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема. Есть наши подчиненные».
Состояние неважное, очень болит голова, сообщает глава. И просит граждан быть осторожными, соблюдать все меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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