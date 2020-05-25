Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин: в министерстве заболел сотрудник

25 Май 2020 2020-05-25T05:58:17+03:00

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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на двухнедельных карантин под надзор медиков. Информацию официально подтвердили в ведомстве. Там пояснили: у одного из сотрудников министерства подтвержден COVID-19. Он заразился внутри семьи, сейчас изолирован и находится на лечении.

Когда стали устанавливать круг контактных лиц, в него попал и министр. Так что всем, кто успел пообщаться с заболевшим, выдано предписание пройти тест на коронавирус и уйти на самоизоляцию на 14 дней. А всю работу по возможности осуществлять дистанционно.

Сотрудники, не попадающие под категорию контактных, работают на местах, с соблюдением всех необходимых санитарно-противоэпидемических норм, с соблюдением масочного режима.

Добавим, что на утро 25 мая количество официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Красноярском крае составило 3265 человек. Наибольшее число – в Красноярске, на втором месте Северо-Енисейский район. Выздоровевших с начала эпидемии в крае – 708 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU