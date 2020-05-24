2020-05-24T20:09:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 25 мая 2020 года: полевой госпиталь от военных и новые случаи заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на утро 25 мая 2020 года
Ольга КОСТИНА
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Заражены 3265 человекЗаражены 3265 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по сведениям Роспотребнадзора края на утро 25 мая 2020 года – возросло до 3265. Из этого числа за последние сутки зарегистрировано 146 случаев заболевания.

И более подробно о географии заражений.

Из числа заразившихся за последние сутки 108 случаев – это Красноярск. В Норильске и Минусинском районе - по четыре случая. В городах Назарово, Шарыпово, Зеленогорск, Лесосибирск, Дудинка, а также Ирбейском, Манском, Рыбинском, Тасеевском, Краснотуранском Большемуртинском, Емельяновском районах по одному случаю. В Емельяновском и Шушенском районах, городах Ачинск и Минусинск – по два заболевших COVID-19. В Канском районе – семь. В Курагинском районе – три. Таким образом, темп прироста за сутки - 4,67 процента.

Отметим, что впервые выявлены случаи заражения в Дудинке, Тасеевском и Краснотуранском районе.

Снято с медицинского наблюдения - 18 384 человек. Выздоровели 708 пациентов. Погибли - 28 человек.

На сегодняшний день выздоровели 708 пациентов, в том числе за последние сутки 11 человек. Под медицинским наблюдением на дому находится 842 человек (+38 за последние сутки). Сейчас проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию .

Подробности здесь.

Военные быстро справились с поставленной задачей Фото: ФМБА России

Военные быстро справились с поставленной задачей Фото: ФМБА России

Многофункциональный госпиталь для вахтовиков.

В поселке Еруда Северо-Енисейского района военные развернули полевой многофункциональный госпиталь и передали его в оперативное подчинение Федерального Сибирского научно-клинического центра (ФСНКЦ) ФМБА России. Медики начали принимать первых пациентов еще с пятницы, 22 мая. Все пациенты - вахтовики золотодобывающего предприятия, где возникла вспышка коронавируса.

Планировка мобильного госпиталя схожа с обычным стационаром для коронавирусных больных. Оснащен самым современным медицинским оборудованием. Имеются все необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты. Госпиталь будет принимать «средних» и «тяжелых» больных. Также на территории поселка развернут полевой обсервационный лагерь на 1000 мест с возможностью увеличения до 2000 мест. Военные свою задачу выполнили и сейчас направляются к местам дислокации.

И.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко отметил, что комбинат оказался в числе крупных предприятий, которые столкнулись с проблемой борьбы с коронавирусной инфекцией: «Мы очень рассчитываем на медиков, главное - это здоровье наших работников, оно в Ваших руках. Спасибо Министерству обороны и Правительству Красноярского края за поддержку»

Добавим, что всего на предприятии работает 6 000 человек. Проводится сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников.

Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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