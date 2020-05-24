2020-05-24T06:55:22+03:00
Происшествия

Расследованием дела пьяного бесправника, сбившего 2-летнего мальчика в городе Шарыпово, займутся краевые следователи

Причина - отягчающие обстоятельства и большой общественный резонанс
Ольга КОСТИНА
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Очевидцы уверяют, что предполагаемый виновник ДТП был пьянОчевидцы уверяют, что предполагаемый виновник ДТП был пьянФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярском крае по ходатайству следователя уголовное дело в отношении водителя, сбившего 2-летнего ребенка в городе Шарыпово, передано из органов полиции в региональный Следственный комитет.

Напомним, 13 мая 63-летний житель поселка Горячегорск города Шарыпово двигался по одной из улиц на автомобиле «ЗАЗ». В какой-то момент он резко свернул и сбил маленького мальчика, который шел по обочине дороги со своими братьями. Все произошло на глазах их мамы, которая находилась неподалеку. После случившегося водитель дал по газам и проехал около километра. Но автомобиль загорелся прямо на ходу, и мужчину из салона пришлось доставать очевидцам. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет прав на управление транспортным средством, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Учитывая большой общественный резонанс и ряд отягчающих обстоятельств, следователи обратились к прокурору с ходатайством о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в свое производство. Прокурором данное ходатайство было удовлетворено.

После случившегося малыша, получившего серьезные травмы, доставили в больницу. Ему предстоит долгое и серьезное лечение.

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Очевидцы уверяют: мужчина мчался на высокой скорости и как будто нарочно свернул с проезжей части, чтобы наехать на малыша. Тот шел по обочине дороги к маме, которая стояла в нескольких метрах. Ребенка доставили в больницу, он жив, но получил тяжелые травмы (подробности).

ДТП в Красноярском крае, водитель сбил ребенка. Видео ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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