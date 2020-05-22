Карма ехала следом: в Красноярском крае бесправник сбил ребенка и едва не сгорел в машине

22 Май 2020 2020-05-22T18:04:50+03:00

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В Шарыповском районе в поселке Горячегорске полиция задержала водителя, который сбил 2-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Очевидцы уверяют: мужчина мчался на высокой скорости и как будто нарочно свернул с проезжей части, чтобы наехать на малыша. Тот шел по обочине дороги к маме, которая стояла в нескольких метрах. Ребенка доставили в больницу, он жив, но получил тяжелые травмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780659" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярском крае, водитель сбил ребенка. Видео ГИБДД.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что буквально через километр от места происшествия автомобиль неожиданно загорелся. И если бы не прохожие, которые помогли мужчине выбраться, все для него могло бы закончиться трагически.

Приехавшие сотрудники госавтоинспекции почувствовали запах алкоголя от нарушителя, позднее медицинское освидетельствование это подтвердило. Но пьяная езда – это еще не все грехи. Как оказалось, лишить водительских прав мужчину невозможно – их у него попросту нет и никогда не было. А автомобиль он взял у своего знакомого в соседнем поселке. Нужно еще разобраться, с согласия владельца или нет.

Помимо уголовного дела на водителя выписали еще шесть штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU