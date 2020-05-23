Депутата горсовета Ивана Азаренко оставили под домашним арестом: СК опубликовал видео задержания

23 Май 2020 2020-05-23T08:39:13+03:00

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СК России опубликовал видео задержания 35-летнего депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко. Напомним, Азаренко подозревают во крупной взятке - правоохранители выяснили его причастность к громкому делу чиновницы департамента имущественных и земельных отношений Ирины Тюриной. Взяли Азаренко на рабочем месте, в здании горсовета Красноярска. Следователи провели обыск, изъяли документы и сняли у Азаренко отпечатки пальцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/780721" frameborder="0"></iframe> СК опубликовал видео задержания депутата горсовета Красноярска.Видео: СК России

В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии пояснили, что Азаренко вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК - посредничество во взятке. По версии следствия, чиновница получила от «неустановленного представителя ООО «КРОНА» при посредничестве Азаренко и еще двух жителей Красноярска взятку в размере 3 миллионов рублей. Деньги предназначались для того, чтобы была организована победа компании в торгах. ООО «КРОНА» добивалось аренды пяти зданий на Мичурина.

Накануне суд Железнодорожного района отправил Азаренко под домашний арест - на время следствия ему запрещено общаться со свидетелями по делу и покидать место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU