2020-05-23T08:39:13+03:00
Происшествия

Депутата горсовета Ивана Азаренко оставили под домашним арестом: СК опубликовал видео задержания

Депутата подозревают в крупной взятке [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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суд отправил депутата под домашний арестсуд отправил депутата под домашний арестФото: Мария ЛЕНЦ
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СК России опубликовал видео задержания 35-летнего депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко. Напомним, Азаренко подозревают во крупной взятке - правоохранители выяснили его причастность к громкому делу чиновницы департамента имущественных и земельных отношений Ирины Тюриной. Взяли Азаренко на рабочем месте, в здании горсовета Красноярска. Следователи провели обыск, изъяли документы и сняли у Азаренко отпечатки пальцев.

СК опубликовал видео задержания депутата горсовета Красноярска.Видео: СК России

В ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии пояснили, что Азаренко вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК - посредничество во взятке. По версии следствия, чиновница получила от «неустановленного представителя ООО «КРОНА» при посредничестве Азаренко и еще двух жителей Красноярска взятку в размере 3 миллионов рублей. Деньги предназначались для того, чтобы была организована победа компании в торгах. ООО «КРОНА» добивалось аренды пяти зданий на Мичурина.

Накануне суд Железнодорожного района отправил Азаренко под домашний арест - на время следствия ему запрещено общаться со свидетелями по делу и покидать место жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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