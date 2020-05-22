2020-05-22T14:49:44+03:00
Происшествия

В Красноярске у здания краевого суда задержали подозреваемого мошенника федерального масштаба

Оппозиция тут не причем, чистой воды криминал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске у здания краевого суда задержали подозреваемого мошенника федерального масштаба. Фото: Newslab.ruВ Красноярске у здания краевого суда задержали подозреваемого мошенника федерального масштаба. Фото: Newslab.ru
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В Красноярске у здания краевого суда задержали журналиста Николая Истомина. Произошло это сегодня утром, 22 мая, в то время, как внутри рассматривалась апелляция по мере пресечения Анатолию Быкову. Мужчины в штатском подошли к Истомину и попросили пройти с ними. Тот оказал сопротивление, тогда к нему применили силу и заковали в наручники. Очевидцы возмущались, даже порывались отбить. Но в итоге вступить в рукопашную с теми, кто назвался сотрудником полиции, не решились.

В социальных сетях тут же прокомментировали: власти якобы избавляются от оппозиции. Однако политика тут оказалась не причем. В полиции пояснили, что 53-летний мужчина подозревается в совершении мошенничества. Еще в апреле 2015 года он получил краевой грант на издательский проект по выпуску книг. Но предоставленный им финансовый отчет о расходовании средств был подложным.

- Фактическая стоимость оказанных услуг оказалась существенно ниже, чем в поданном финансовом отчете. Оставшиеся средства злоумышленник потратил по своему усмотрению. В результате материальный ущерб составил 426 тысяч рублей, - пояснили Newslab.ru в пресс-службе полиции. В 2018 году на Истомина завели уголовное дело, но он скрылся и был объявлен в федеральный розыск,

ИСТОЧНИК KP.RU

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