2020-05-22T10:46:17+03:00
Происшествия

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в убийстве 26-летней давности, не смог выйти под залог или домашний арест

Краевой суд отклонил ходатайство защиты и на отрытый процесс [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову не удалось выйти под залог или домашний арестКрасноярскому бизнесмену Анатолию Быкову не удалось выйти под залог или домашний арестФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня днем, 22 мая, Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию защиты бизнесмена, политика и экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На нем присутствовала только защита подозреваемого. Сам он находился на связи в режиме видеоконференции.

Задержание Анатолия Быкова. Видео СК РФ.

Анатолий Быков и его адвокаты настаивали, чтобы представителям СМИ разрешили участвовать на апелляционном процессе. Но получили отказ. Не удалось им добиться и изменения меры пресечения – бизнесмена не выпустили ни под залог, ни под домашний арест. Решение суда первоначальной инстанции (он проходил в Свердловском районе Красноярска, на территории которого в 1994 году и произошло преступление), оставлено в силе.

В особняке Быкова в "Соснах" прошли целый день шли обыски Фото: Мария ЛЕНЦ

В особняке Быкова в "Соснах" прошли целый день шли обыскиФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что задержали Анатолия Быкова 7 мая. В его особняке в «Соснах» прошли обыски. Следственный комитет сразу же пояснил, за что. Ни для кого не секрет, что в 90-х годах Быкова называли одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Красноярске. Из простого учителя физкультуры он стал владельцем крупного пакета акций Красноярского алюминиевого завода и других ключевых предприятий экономики края.

Во время криминальных войн и раздела сфер влияния в 1994 году на него было совершено покушение. Сам Быков посчитал причастными двух человек – Александра Наумова и его приятеля Войченко. Вскоре после этого оба были убиты. И заказчиком убийства как раз называют Анатолия Быкова. Исполнителей уже осудили, они отбывают срок. Но не так давно один из них – Владимир Татаренков – заговорил: дал показания против бывшего босса.

Сам Анатолий Быков считает, что обвинения против него сфабрикованы

Сам Анатолий Быков считает, что обвинения против него сфабрикованы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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