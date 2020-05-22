Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, обвиняемый в убийстве 26-летней давности, не смог выйти под залог или домашний арест

Сегодня днем, 22 мая, Красноярский краевой суд рассматривал апелляцию защиты бизнесмена, политика и экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, которого подозревают в организации двойного убийства, совершенного 26 лет назад. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На нем присутствовала только защита подозреваемого. Сам он находился на связи в режиме видеоконференции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1272" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777465" frameborder="0"></iframe> Задержание Анатолия Быкова. Видео СК РФ.

Анатолий Быков и его адвокаты настаивали, чтобы представителям СМИ разрешили участвовать на апелляционном процессе. Но получили отказ. Не удалось им добиться и изменения меры пресечения – бизнесмена не выпустили ни под залог, ни под домашний арест. Решение суда первоначальной инстанции (он проходил в Свердловском районе Красноярска, на территории которого в 1994 году и произошло преступление), оставлено в силе.

В особняке Быкова в "Соснах" прошли целый день шли обыскиФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что задержали Анатолия Быкова 7 мая. В его особняке в «Соснах» прошли обыски. Следственный комитет сразу же пояснил, за что. Ни для кого не секрет, что в 90-х годах Быкова называли одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Красноярске. Из простого учителя физкультуры он стал владельцем крупного пакета акций Красноярского алюминиевого завода и других ключевых предприятий экономики края.

Во время криминальных войн и раздела сфер влияния в 1994 году на него было совершено покушение. Сам Быков посчитал причастными двух человек – Александра Наумова и его приятеля Войченко. Вскоре после этого оба были убиты. И заказчиком убийства как раз называют Анатолия Быкова. Исполнителей уже осудили, они отбывают срок. Но не так давно один из них – Владимир Татаренков – заговорил: дал показания против бывшего босса.

Сам Анатолий Быков считает, что обвинения против него сфабрикованы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (подробнее).

СК опубликовал видео задержания Анатолия Быкова, подозреваемого в организации заказных убийств. Политика подозревают в устранении двух человек [видео]

На видео от следственного комитета - черный минивэн Toyota Voxy… Двое бойцов СОБРа и несколько в штатском (все в масках) выводят человека. Его лицо знакомо любому красноярцу (и не только). Сегодня, 7 мая, арестован экс-депутат Заксобрания края Анатолий Быков. Его подозревают в организации двойного убийства в 1994 году, сообщили в пресс-службе следственного комитета России. А спустя некоторое время появилось видео от СК (подробнее).

Задержание Анатолия Быкова: биография «Толи Быка» и хроника криминальных войн в Красноярске

Экс-политика подозревают в организации двойного убийства, которое произошло в 1994 году. Только появившись, новость про арест («всего-то») красноярского экс-депутата взлетела на верхние строки федеральных новостей – феномен Анатолия Быкова – известного, пожалуй, всей стране. Быков, Петрович, Толя-бык, Бык (подробнее).