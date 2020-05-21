2020-05-21T19:02:25+03:00
Общество

В горсовете Красноярска прошли обыски по делу о коррупции

Задержан один из депутатов
Ася ЖУКОВА
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В горсовете Красноярска прошли обыски по делу о коррупции.В горсовете Красноярска прошли обыски по делу о коррупции.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 21 мая, в горсовете Красноярска прошли обыски, задержан депутат от партии КПРФ Иван Азаренко. Об этом сообщает «7 канал» со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

По данным инсайдера, парламентарий задержан по подозрению в пособничестве при передаче взятки Ирине Тюриной, замначальника департамента муниципального имущества. Напомним, она была арестована осенью 2019-го. Ирину Тюрину подозревают в получении крупной взятки от предпринимателя как вознаграждения за победу на торгах на право аренды муниципальной недвижимости.

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Суд продлил на два месяца арест замглавы департамента муниципального имущества администрации Красноярска Ирине Тюриной. Напомним, чиновницу арестовали в октябре 2019 года - ее подозревают во взяточничестве. Тюрина, по данным силовиков, была посредником при получении крупной взятки в 200 тысяч рублей. Суд арестовал ее на время следствия, однако чиновница не оставляет надежды изменить меру пресечения. Пока неудачно - арест ей продлили до 4 апреля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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