Подозреваемую в коррупции Ирину Тюрину оставили в СИЗО еще на 2 месяца

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:27:06+03:00

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Суд продлил на два месяца арест замглавы департамента муниципального имущества администрации Красноярска Ирине Тюриной. Напомним, чиновницу арестовали в октябре 2019 года - ее подозревают во взяточничестве. Тюрина, по данным силовиков, была посредником при получении крупной взятки в 200 тысяч рублей. Суд арестовал ее на время следствия, однако чиновница не оставляет надежды изменить меру пресечения. Пока неудачно - арест ей продлили до 4 апреля.

По данным ТВК, в департаменте в ходу была коррупционная схема, согласно которой предпринимателям практически за бесценок предлагали оформить покупку недвижимости и не препятствовали в торгах, взамен бизнесмены делились половиной от сэкономленной суммы.

В отношении Тюриной было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК России (получение взятки). Согласно декларации о доходах, в прошлом году чиновница сумела заработать 1 миллион 115 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU