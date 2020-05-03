2020-05-02T19:14:48+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 3 мая 2020: подтверждено 764, вылечили 146

Рассказываем про количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 3 мая 2020 года
Анна СНЕГИРЕВА
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Количество заболевших увеличилосьКоличество заболевших увеличилосьФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным на утро воскресенья, 3 мая в Красноярске подтверждено 764 случая заражения коронавирусом. За предыдущие сутки количество зараженных COVID-19 увеличилось на 50 человек. Прирост составил 7%. Врачам и пациентам удалось побороть вирус в 146 случаях (+22 выздоровевших за сутки). Погибли 9 человек.

Новые случаи заражения зарегистрированы в Красноярске (38), в Канске, Сосновоборске и Березовском районе (по 3 случая), в Железногорске, Ирбейском и Емельяновском районах (по одному факту).

Медики продолжают наблюдение за теми, кто самоизолировался на дому - таких 1 744 человека. В предыдущие сутки под наблюдение взяты 108 человек.. Снято наблюдение в 68 случаях - состояние этих пациентов не вызывает опасения у врачей и эпидемиологов.

Напомним, в регионе открыт и работает телефон круглосуточной горячей линии по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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