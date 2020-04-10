Количество зараженных в Туве на 10 апреля: подтверждено 9 случаев

10 Апр 2020 2020-04-10T11:40:57+03:00

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Резкий всплеск коронавируса в Туве: еще недавно здесь не было ни одного зараженного, а теперь сразу 9. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол.

Предварительно, все из поселения Ырбан Тоджинского района. Восемь из них (4 взрослых и 4 детей) – это многодетная семья, к которой приезжал родственник из Красноярска. Перед этим мужчина побывал в Москве – в командировке. А, вернувшись, решил съездить в Туву половить рыбу. Сдал анализ на коронавирус, и в дорогу. Уже установлено: в поселении он контактировал с 67 жителями, восемь – это его родные. Плюс еще кто-то из знакомых. Рассказывают, у членов семьи симптомов нет, чувствуют себя нормально.

Между тем в правительстве республики заявляют: еще предстоит разобраться, знал ли гость из Красноярска, что болен, или нет. Если да, ему грозит уголовная ответственность. Наказание за массовое заражение - до двух лет колонии. Если кто-то из заболевших умер, то до пяти. Но в любом случае виновнику светит штраф за нарушение режима самоизоляции, 3 тысячи рублей.

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Для Республики Тува, что много недель держала оборону, и была одной из немногих «зеленых» территорий страны с нулевым количеством заболевших корновирусом, это стало, без преувеличения, ударом. Тест на COVID-19 дал положительный результат сразу у восьмерых человек - многодетной семьи из поселения Ырбан Тоджинского района. А причина и вовсе шокирует: накануне сюда приехал погостить и половить рыбу на Большом Енисее (правый приток Енисея) родственник из Красноярска. «Хотел скрыться от коронавируса!» - горько шутят сельчане, и не удивительно, ведь сам поселок находится в 142 километрах (но это по прямой) от столицы, Кызыла, и добраться сюда можно только вертолетом! Но на самом деле, беспечность вопиющая: мужчина накануне прилетел из командировки из Москвы в Красноярск. Как потенциально зараженный, сдал анализ на коронавирус. По-хорошему, должен был две недели отсидеться дома (в чем дал расписку в аэропорту), ну, как минимум – подождать результата теста надо было всего пару дней! Но он в первые же сутки махнул в гости к родне. В тот самый день, когда он ловил рыбу, обнимая поочередно односельчан, пришли результаты: тест положительный (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU