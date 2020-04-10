2020-04-10T09:21:10+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает

Эту информацию представители ведомства назвали фейком [фото]
Ася ЖУКОВА
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МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает.МЧС: служащий из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, у нас не работает.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Гость из Красноярска, заразивший коронавирусом многодетную семью в Туве, не является сотрудником МЧС. Информация, которую распространили некоторые СМИ, это не что иное, как фейк, пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, совсем недавно в Туве не было ни одного заболевшего новой инфекцией. И вдруг появились сразу восемь, многодетная семья из поселения Ырбан Тоджинского района. На днях у них остановился родственник из Красноярска, хотел половить рыбу. Только вернулся из Москвы, сдал анализ на коронавирус. Должен был две недели находиться дома, но отправился в Туву.

И вот итог: заразил четырех взрослых и четырех детей, младшему из которых только восемь месяцев. Симптомов у них пока нет, чувствуют себя нормально.

Это фейк!

Это фейк!

Ранее сообщалось, что мужчина вернулся в Красноярск. Но где он сейчас, какое наказание ему может грозить за заражение (пусть и ненамеренное) восьми человек, «Комсомольской правде – Красноярск» не смогли оперативно ответить ни в одном из ведомств. То есть не исключена вероятность того, что человек выходит в город (скажем, в магазин или аптеку) и продолжает распространять инфекцию? Понятно, это лишь допущение, ждем комментарии из официальных источников.

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Для Республики Тува, что много недель держала оборону, и была одной из немногих «зеленых» территорий страны с нулевым количеством заболевших корновирусом, это стало, без преувеличения, ударом. Тест на COVID-19 дал положительный результат сразу у восьмерых человек - многодетной семьи из поселения Ырбан Тоджинского района. А причина и вовсе шокирует: накануне сюда приехал погостить и половить рыбу на Большом Енисее (правый приток Енисея) родственник из Красноярска. «Хотел скрыться от коронавируса!» - горько шутят сельчане, и не удивительно, ведь сам поселок находится в 142 километрах (но это по прямой) от столицы, Кызыла, и добраться сюда можно только вертолетом! Но на самом деле, беспечность вопиющая: мужчина накануне прилетел из командировки из Москвы в Красноярск. Как потенциально зараженный, сдал анализ на коронавирус. По-хорошему, должен был две недели отсидеться дома (в чем дал расписку в аэропорту), ну, как минимум – подождать результата теста надо было всего пару дней! Но он в первые же сутки махнул в гости к родне. В тот самый день, когда он ловил рыбу, обнимая поочередно односельчан, пришли результаты: тест положительный (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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