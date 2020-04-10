2020-04-10T09:10:33+03:00
Экономика

Режим самоизоляции, введенный в Красноярском крае, не влияет на качество работы Богучанской ГЭС

Какие меры безопасности приняты на непрерывном производстве?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.
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В этом году паводок ожидается раньше обычного, и Богучанская ГЭС уже готова справляться с притоком воды. Подробности здесь.

Итоги первой недели апреля показали, что гидрологическая и ледовая обстановка на Богучанском водохранилище остаются стабильными, боковая приточность увеличилась незначительно – с 25 до 30 кубометров в секунду. Расходы воды через гидроагрегаты станции снижены с 3450 до 3150 кубометров в секунду (в соответствии с режимом, установленным для Богучанской ГЭС Енисейским бассейновым водным управлением (Росводресуры) на апрель, и суточными заданиями Системного оператора Объединенной энергосистемы Сибири).

Одновременно с прохождением паводка объявлен режим повышенной готовности еще и в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

По состоянию на 10 апреля заболевших в коллективе нет. Часть сотрудников работает в удаленном режиме. Но, поскольку Богучанская ГЭС, как и другие электростанции, относится к предприятиям непрерывного цикла, она продолжает работу в штатном режиме. Добавились только дополнительные меры защиты для оперативного персонала.

«Выполняя постановление правительства Красноярского края от 1 апреля 2020 года о введении на территории нашего региона режима строгой самоизоляции, мы выдали ограниченное количество справок для тех сотрудников, чьи обязанности требуют перемещений в течение рабочего дня», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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