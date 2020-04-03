Богучанская ГЭС готовится к паводку, который ожидается раньше обычного

3 Апр 2020 2020-04-03T10:37:59+03:00

Что сейчас происходит с водохранилищем и какие меры помогут справиться с притоком воды

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Режим расходов через гидроагрегаты гидроэлектростанций Красноярского края устанавливает Енисейское бассейновое водное управление в соответствии с решениями Росводресурсов.

В марте 2020 года для Богучанской ГЭС был установлен диапазон 3200-3500 кубометров в секунду, фактические средние расходы через агрегаты составили 3490 кубометров в секунду. В течение месяца уровень Богучанского водохранилища понизился с отметки 207,31 до отметки 207,13 м, объем сократился с 56,63 до 56,22 кубических километра.

В апреле установлен новый режим расходов воды: с 3 по 30 апреля станция будет работать с расходами 2900-3200 кубометров воды в секунду. По расчетам специалистов ЕнБВУ, это позволит к 1 мая понизить уровень Богучанского водохранилища до отметки 207,0 – 207,05 м над уровнем Балтийского моря и таким образом завершить подготовку водохранилища к началу паводка.

Многолетние наблюдения показывают, что паводок в районе Богучанской ГЭС начинается в первой декаде мая, но этот год особенный: рост боковой приточности впервые отмечен 31 марта – в течение суток он увеличился с 20 до 25 кубометров в секунду. То есть на участке от Усть-Илимска до Богучанской ГЭС началось таяние снегов и постепенный подъем уровня притоков Ангары

На Богучанской ГЭС создана паводковая комиссия под руководством главного инженера станции Владислава Кобякова. Создан запас материалов и оборудования, а также резерв техники для ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций. В верхнем и нижнем бьефе станции налажено круглосуточное наблюдение за прохождением воды через водосбросные сооружения; обход и осмотр сооружений ГЭС проводится ежедневно.

Также идет постоянный обмен информацией с Росгидрометом и администрацией Кежемского района.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

Наша справка

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

ИСТОЧНИК KP.RU