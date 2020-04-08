«Наконец-то, мы дома!»: красноярцев вывезли спецбортом из обсерватора в Новосибирске

8 Апр 2020 2020-04-08T06:34:25+03:00

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Чтобы добраться до Красноярска туристам из Таиланда пришлось изрядно понервничать. Напомним, 2 апреля борт с красноярцами приземлился в новосибирском аэропорту «Толмачево». Люди думали, что пересядут и отправятся в родной Красноярск, но... их с полицией вывезли в пансионат-обсерватор «Заря». Конечно, это не понравилось туристам. К тому же и условия в обсерваторе не самые лучшие. Одна семья даже решилась на голодовку в знак протеста. В общем, разразился скандал.

На помощь застрявшим в Новосибирске туристам пришел губернатор Красноярского края Александр Усс. По его распоряжению за людьми направили спецборт. И вот, 7 апреля туристов доставили в Красноярск.

- Наконец-то, мы дома! - не скрывают радости уставшие люди. - Очень тяжело в такой ситуации находиться в абсолютно запертом помещении, где даже окон открыть нельзя. Это тот случай, когда хочется от души сказать спасибо нашему губернатору.

В правительстве пояснили, что в Красноярске прибывшие туристы также будут проходить необходимую по условиям изоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU