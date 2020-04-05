«Опасно для ребенка!»: красноярцы устроили голодовку в новосибирском обсерваторе

5 Апр 2020 2020-04-05T10:12:40+03:00

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Обшарпанные стены, грязные полы, плохая еда… Красноярская семья с двумя детьми объявила голодовку в обсерваторе Новосибирска из-за опасных условий жизни, сообщает ТВК. Малышей родители кормят, но сами отказываются принимать пищу.

.. Алена с мужем и детьми возвращались из Таиланда в Красноярск. Но во время пересадки в Новосибирске произошло неожиданное. Туристов не выпустили в город, а сразу отправили в обсерватор, в центр социальной помощи «Заря».

И не их одних – до Красноярска добирались половина того самого рейса из Бангкока. Все они 2 апреля попали в обсерватор. А там, как уверяет Алена, условия далеки от нормальных.

В комнатах антисанитария, вместо душа – поддон, где невозможно помыться взрослому. Питание отвратительное – пустые супы, жалуются родители. Вот и вынуждены были устроить голодовку: свои порции отдают детям, а сами сидят впроголодь.

- Мы не против обсервации, - говорит Алена. – Но не в таких же условиях. Считаю, они опасны для моего годовалого ребенка.

Между тем, пробыть в обсерваторе предстоит две недели. Пока тест у них еще не брали – это делают на десятый день, только измеряют температуру и кормят.

ИСТОЧНИК KP.RU