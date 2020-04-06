Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске

6 Апр 2020 2020-04-06T13:48:11+03:00

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Сегодня одним из основных вопросов заседания оперативного штаба по предупреждению распространения на территории региона коронавирусной инфекции стал вопрос возвращения в Красноярск жителей края, находящихся в обсервационном центре Новосибирска.

Напомним, 2 апреля в Новосибирск прилетел самолет с россиянами, отдыхавшими в Таиланде. Среди пассажиров были и жители Красноярского края – всего 40 человек. Всех прилетевших разместили в новосибирском центре социальной помощи семьям и детям "Заря", который сейчас выполняет функцию обсерватора. О том, в каких условиях живут люди, «Комсомольская правда»-Красноярск рассказала здесь. Люди просят одного – попасть в свои квартиры в Красноярске. Некоторые даже объявили голодовку, мотивируя это тем, что жителей Новосибирска, прилетевших этим же рейсом, отпустили по домам, а красноярцев оставили в обсерваторе, где условия далеки от домашних.

Губернатор края Александр Усс дал поручение уже сегодня направить в Новосибирск самолет, который доставит жителей региона в Красноярск. "Мы ориентируемся на то, что в 16.30 борт должен вылететь к нашим соседям. А уже вечером люди должны этим бортом вернуться домой. Специальным автотранспортом их всех развезут по домам, где они должны будут продолжить соблюдать обязательный карантин положенное по срокам время", - сказал Александр Усс.

ИСТОЧНИК KP.RU