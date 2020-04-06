«У ребенка четыре дня идет кровь из носа»: красноярка, вернувшаяся из Тайланда, рассказала о жизни в обсервации

Анастасия находится в обсервации в Новосибирске, в которую она вместе с семьей попала после возвращения из Тайланда. Как там живется, она рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Новосибирске.

- Мы всей семьей с двумя детьми находимся в центре социальной помощи «Заря», все уже видели наши условия: обшарпанные стены, плесень в ванной, грязно, мы сами моем полы несколько раз в день, отмываем многолетнюю въевшуюся грязь, чтобы дети ходили по чистому полу. Сын аллергик, чихает, пыльные шторы висят с 90-х годов, наверное.

Мы делаем заказ на препараты, нам их не везут. Четвертый день у него идет кровь из носа из-за нехватки воздуха. Вызвали скорую, нам сказали, вставьте в нос ватку и она пройдет. Врач зашел в обсервацию в грязной обуви, сказал, министерство здравоохранения не выделяет средства на бахилы. Мы снимали это на видео потому что боимся, что нам никто не поверит.

Среди нас есть беременная женщина, гинеколог к ней не пришел, она плачет.

Но персонал очень доброжелательный, старается для нас, нет к ним претензий.

- Что у вас питанием?

- С питанием все наладилось, первый день было невозможно кушать. Была манная каша, рыбные котлеты – дети это не едят. Порции небольшие, многим не хватает, порции детские и взрослые одинаковые. Но это не в претензию, самое главное все же здоровье. И чтобы мы вышли отсюда здоровыми. Здесь очень жарко и сухо, батареи обложены полотенцами, открываем балкон для проветривания, оттуда летит грязь.

- Правда ли, что некоторые объявили голодовку?

- Да, это так. Часть людей объявили голодовку, детей кормят, а родители не едят.

–Можно ли заказать доставку еды?

- Не знаю, не заказывали. Но чайник сюда нельзя, мы хотели купить. У нас есть здесь подруга, мы попросили ее купить для нас продуктов. Она привезла нам.

- Почему вы полетели в Тайланд в такое неспокойное время?

- Мы месяц назад улетели в Тайланд, ситуация была стабильная в то время, люди летали спокойно. Сомнения были, но билеты дорогие, более 160 тысяч, невозвратные, куплены в конце 2019 года.

Наше возвращение было запланировано 8 апреля, нам поменяли на 2 апреля, но через Новосибирск. Через два часа после прилета в Новосибирск мы должны были лететь в Красноярск, но нас не выпустили. В туалет водили под конвоем. Новосибирцев отпустили домой, а красноярцев оставили.

Мы просим у власти Красноярска помощи, чтобы переехать в Красноярск. У нас квартира затарена продуктами, машина в аэропорту, мы готовы к самоизоляции.