5 Апр 2020 2020-04-05T15:41:34+03:00

В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: Мария ЛЕНЦ

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С 6 апреля всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона.

Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе.

К сведению, если вы прибываете из Москвы или Санкт-Петербурга другими видами транспорта, то обязаны немедленно сообщить об этом на горячую линию 8 800 100 56 53. Дать контактную информацию, включая адрес/место фактического пребывания, сроки нахождения в Москве/Санкт-Петербурге. В случае, если ваше состояние ухудшится, надо сразу же обратиться за медпомощью на дому, не посещая поликлинику.

Напомним, по состоянию на 5 апреля 2020 года, количество зараженных новой инфекцией в крае – 29 человек. За последние сутки подтверждение диагноза получили четверо: трое из Красноярска и один из Железногорска. У них легкая форма заболевания.

Все, у кого выявлена инфекция, изолированы, опасности не представляют. Из 29 заболевших в Красноярском крае излечились четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU