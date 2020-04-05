2020-04-05T15:41:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга

… по месту жительства/пребывания
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

С 6 апреля всех прилетающих в аэропорты Красноярска и Норильска из Москвы и Санкт-Петербурга на две недели отправят на самоизоляцию по месту жительства. Такое постановление подписал главный санитарный врач региона.

Ремарка: если пассажир из Красноярска или края, он будет находиться на самоизоляции дома. Если из другого региона – то по месту пребывания либо в обсерваторе.

К сведению, если вы прибываете из Москвы или Санкт-Петербурга другими видами транспорта, то обязаны немедленно сообщить об этом на горячую линию 8 800 100 56 53. Дать контактную информацию, включая адрес/место фактического пребывания, сроки нахождения в Москве/Санкт-Петербурге. В случае, если ваше состояние ухудшится, надо сразу же обратиться за медпомощью на дому, не посещая поликлинику.

Напомним, по состоянию на 5 апреля 2020 года, количество зараженных новой инфекцией в крае – 29 человек. За последние сутки подтверждение диагноза получили четверо: трое из Красноярска и один из Железногорска. У них легкая форма заболевания.

Все, у кого выявлена инфекция, изолированы, опасности не представляют. Из 29 заболевших в Красноярском крае излечились четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске изолируют всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга
Красноярцев пугают новым фейком про коронавирус
Коронавирус в Красноярске на 5 апреля 2020 года: четыре случая подтверждены, всего заболевших 29
Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу
Провалившаяся под лед женщина сумела продержаться до прибытия спасателей, ее спутник погиб
В Красноярске потеплеет до +19 градусов
«Опасно для ребенка!»: красноярцы устроили голодовку в новосибирском обсерваторе
Знаки о закрытии Красноярска на карантин демонтированы
Коронавирус в Хакасии: при самоизоляции разрешено гулять с детьми
Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские
За пикники во время самоизоляции красноярцев ждут двойные штрафы
Красноярских туристов, помещенных в обсерваторы, развезли по домам
Коронавирус в Красноярске: двух больных перевели на кислородную поддержку
В Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику
Коронавирус с Хакасии, последние данные на 4 апреля: 3 заболевших, 807 под медицинским наблюдением
В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие
В Красноярске на Взлетке меняется схема движения
В Красноярском краевом перинатальном центре в марте родилось 275 малышей
Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» Ярослава Глазунова: «Мечтаю стать олимпийской чемпионкой»
Как изменится финансовое положение красноярцев во время режима самоизоляции
«Алиса, подбери кредитную карту»
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
Школьники Красноярского края вместо горячего питания получат продуктовые наборы во время режима самоизоляции
Социальные выплаты в Красноярском крае в период самоизоляции: кому и когда они положены
Отмена платы за капитальный ремонт в период самоизоляции в Красноярске: кому и когда могут отменить платежи
В Красноярске сбежал осужденный, объявлено вознаграждение за информацию о нем
Общественная палата Красноярска попросила Владимира Путина ввести режим ЧС