2020-04-06T14:07:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли прилетевшим из Москвы и Санкт-Петербурга в Красноярск оспорить принудительную изоляцию

Красноярцам разрешат уйти на самолизоляцию дома, а транзитникам придется две недели провести под замком в санатории
Мария ИВАНОВА
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Ничто не будет служить аргументом: ни неотложные дела, ни пропадающие билеты на следующий самолет, поезд, автобусНичто не будет служить аргументом: ни неотложные дела, ни пропадающие билеты на следующий самолет, поезд, автобусФото: Мария ЛЕНЦ
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Новосибирск, Омск, Норильск, Красноярск: сибирские регионы один за другим вводят «драконовские « меря безопасности для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут отправляться на принудительный карантин: причем не важно. Являлся ли, скажем, Красноярск, твоей конечной точкой, или ты должен был следовать дальше.

В красноярском краевом Роспотребнадзоре непреклонны: красноярцам можно будет «самоизолироваться» дома. А вот всех остальных. Даже транзитников, немедленно из аэропорта увезут на картин, в данном случае это красноярский санаторий «Лесной». Ничто не будет служить аргументом: ни неотложные дела, ни пропадающие билеты на следующий самолет, поезд, автобус.

Интересный нюанс: все изолированные сдадут тесты на коронавирус. Он делается всего два дня, но даже если человек будет полностью 2чист», его не отпустят:

- Для окончательного подтверждения нужен повторный тест, а он делается через 10-12 дней, - объясняют санитарные врачи.

Туристы в аэропорту Красноярска устроили бунт. 19 марта 2020 г.

А что думают об этом юристы?

Николай Алмаев, юрист (Красноярск):

- Есть такое понятие в уголовном и гражданском праве, когда «нарушение закона принесет меньший вред, чем его исполнение». К примеру – чтобы потушить пожар, пришлось выбить окна в доме. Но в данном случае, думаю, очень мало шансов оспорить такие меры. Потому что действия властей продиктованы «вынужденными обстоятельствами», и только такие меры могут предотвратить беду гораздо большую, чем потерю времени, денег, билетов у людей – взрывного характера развития пандемии. Понятно, почему власти идут на такой шаг. Если они допустят ситуацию, при которой прилетевшие станут разносчиками заразы, с них первых спросят, почему они таких мер не приняли. Поэтому остается, к сожалению, только смириться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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