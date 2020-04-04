Коронавирус в Красноярске: двух больных перевели на кислородную поддержку

4 Апр 2020 2020-04-04T11:32:11+03:00

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По информации краевого министерства здравоохранения двух пациентов, которые сейчас находятся на лечении в больнице, перевели на кислородную поддержку. Там добавили, что это не искусственная вентиляция легких. На аппарат ИВЛ переводят пациентов в тяжелом состоянии, которые не в состоянии дышать самостоятельно. Состояние пациентов, о которых идет речь, стабильное средней тяжести.

Добавим, что по данным на утро 4 апреля в крае зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. 4 человека уже выписаны из больницы, на лечении 21 человек. Под подозрением ожидают уточнения диагноза еще 5 человек.

Под наблюдением у врачей находится 9286 человек (+27 новых за сутки), в основном всем они прибыли из других стран. Сняты с наблюдения - 856 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU