2020-04-04T06:11:54+03:00
Общество

В Красноярске на Взлетке меняется схема движения

С 5 апреля и навсегда
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на Взлетке меняется схема движения. Карта: сайт администрации городаВ Красноярске на Взлетке меняется схема движения. Карта: сайт администрации города
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В Красноярске за Взлетке меняется схема движения на одном участке – в районе торгового центра «Взлетка Плаза». Как пояснили в администрации города, водителям будет запрещено выезжать с парковки этого торгового центра на улицу Весны. Остается только один выезд – в сторону улицы Взлетной. Схема начнет работать с завтрашнего дня, 5 апреля. И будет действовать в постоянном режиме. Там появится соответствующий знак «Въезд запрещен».

Такое решение приняла рабочая группа по организации дорожного движения. Мониторинг показал, что выезжающие на улице Весны автомобили создают конфликтную точку, часто являются угрозой ДТП и затрудняют движение по этой магистральной дороге, пояснили в мэрии.

Напомним, что в связи с режимом самоизоляции в Красноярске ограничивается автомобильное движение по городу. Передвигаться можно только в случае, если вы направляетесь на работу или с работы (в случае если ваша организация продолжает работать), а также в экстренных случаях при наличии объяснительной и паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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