2020-04-02T08:21:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посетителей

До снятия режима полной самоизоляции
Ася ЖУКОВА
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Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посетителей. Фото: администрация экопарка.Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посетителей. Фото: администрация экопарка.
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Гремячую гриву в Красноярске закрыли для посещения. С 1 апреля гулять здесь нельзя, сообщили в администрации экопарка:

- Мы пошли на крайние меры! Друзья, в соответствии с Указом Губернатора с 1.04.2020 все горожане обязаны сидеть дома. Именно поэтому с сегодняшнего дня парковки около парка перекрыты, также отключено ночное освещение. Обращаемся ко всем, отнеситесь к этому с пониманием и не посещайте общественные места, общайтесь только в кругу семьи. Давайте поможем друг другу тем, что будем соблюдать все меры по предотвращению распространения вируса.

Напомним, накануне, 1 апреля, также закрыли для красноярцев национальный парк Столбы. Предполагается, что эта мера будет действовать до отмены режима самоизоляции.

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Напомним, всеобщая самоизоляция введена в регионе 1 апреля 2020 года указом губернатора Александра Усса. Теперь выходить из дома на улицу можно только в случае крайней необходимости. Такая мера нужна, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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