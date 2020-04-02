Гуляющих по Татышеву нарушителей режима самоизоляции накажут штрафами

2 Апр 2020 2020-04-02T07:51:20+03:00

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Десять нарушителей режима всеобщей самоизоляции выявила полиция на острове Татышев в Красноярске. Теперь каждого ждет штраф, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Напомним, всеобщая самоизоляция введена в регионе 1 апреля 2020 года указом губернатора Александра Усса. Теперь выходить из дома на улицу можно только в случае крайней необходимости. Такая мера нужна, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.

Однако к требованиям указа прислушались не все. Некоторые отправились прогуляться на Татышев, подвергая риску себя и близких. Тогда как остров (наряду со многими другими зонами отдыха) патрулируют полицейские.

- В результате вечером 1 апреля выявили десять нарушителей, - рассказывают в полиции. – Все материалы отправили в администрацию района, где должны вынести решения. Напомним, несоблюдение требований закона «Невыполнение обязанностей по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» может обернуться штрафом – до тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU