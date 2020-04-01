1 Апр 2020 2020-04-01T17:31:55+03:00

В Красноярском крае на дежурство в период всеобщей самоизоляции будут выходить по 1000 полицейских ежедневно. Фото: ГУ МВД России по краю

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На улицы Красноярска и других городов и поселков края в период всеобщей самоизоляции ежедневно буду выходить по 1000 сотрудников полиции, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства. Сегодня, 1 апреля, начальник краевой полиции Александр Речицкий провел смотр сил и средств, заступающих на дежурство.

Главная задача, которая стоит перед полицейскими, – контролировать соблюдение населением указа губернатора края Александра Усса «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». Они должны будут пресекать нарушения ограничительного режима, вести профилактическую работу. А в ближайшее время – и составлять административные акты на нарушителей. И при этом вести себя по отношению к гражданам предельно чутко, предупредительно, вежливо объясняя порядок действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU