2020-04-01T11:47:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 1 апреля увеличилось на 6 человек

По данным оперативного штаба в Красноярске подтвердили еще 4 случая заражения коронавирусом, всего – 20 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Covid-19Covid-19Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 1 апреля в Красноярске подтвердили еще 6 новых случаев заражения COVID-2019. Положительные результаты исследований поступили из новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Таким образом, в настоящее время официально зарегистрированных случаев заболевания – 20 человек (+ 6 за последние сутки). На подтверждении диагноза «коронавирусная инфекция» находятся 7 человек (+1 за последние сутки). Отметим, что среди заболевших – 2 ребенка. И еще 4 человека ранее были уже выписаны.

- Состояние заболевших удовлетворительное, все они находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. И добавили, что под медицинское наблюдение берутся все окружение, с которыми они контактировали в последние дни.

Из разряда хороший новостей: сняты с медицинского наблюдения 985 человек – они выдержали в режиме самоизоляции 14 дней (это предполагаемый инкубационный период коронавируса). Правда, выходить из дома они по прежнему не смогут: с сегодняшнего дня, 1 апреля, в Красноярском крае введен всеобщий режим самоизоляции.

АКТУАЛЬНО

В Красноярске введен режим полной самоизоляции: подробности на 1 апреля 2020 года

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ИСТОЧНИК KP.RU

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