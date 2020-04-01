В Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших 20 марта вместе с зараженной коронавирусом жительницей Саяногорска

1 Апр 2020 2020-04-01T09:37:59+03:00

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В Хакасии разыскивают пассажиров рейса Москва – Абакан, прилетевшего 20 марта. На этом самолете была жительница Саяногорска, у которой обнаружили и подтвердили коронавирус. Женщина до этого была во Франции, где и заразилась опасной инфекцией. Сама она находится в больнице, получает лечение. Проблема в том, что установлены не все пассажиры, которые во время полета сидели рядом с ней, на смежных рядах – в зоне риска.

Информацию о пассажирах в территориальное управление Роспотребнадзора обязана предоставлять авиакомпания, но в данном случае на сервере «Аэрофлота» произошел сбой. Поэтому эпидемиологи сейчас и разыскивают соседей заразившейся туристки – они должны пройти тест на коронавирус и понаблюдаться у медиков положенное время.

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия: 8 (3902) 34-36-15. Либо можно обратиться в близлежащую медицинскую организацию или вызвать скорую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU