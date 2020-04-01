2020-04-01T09:37:59+03:00
Общество

В Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших 20 марта вместе с зараженной коронавирусом жительницей Саяногорска

Так получилось, что авиакомпания не предоставила списки пассажиров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших вместе с зараженной коронавирусом жительницей СаяногорскаВ Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших вместе с зараженной коронавирусом жительницей СаяногорскаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Хакасии разыскивают пассажиров рейса МоскваАбакан, прилетевшего 20 марта. На этом самолете была жительница Саяногорска, у которой обнаружили и подтвердили коронавирус. Женщина до этого была во Франции, где и заразилась опасной инфекцией. Сама она находится в больнице, получает лечение. Проблема в том, что установлены не все пассажиры, которые во время полета сидели рядом с ней, на смежных рядах – в зоне риска.

Информацию о пассажирах в территориальное управление Роспотребнадзора обязана предоставлять авиакомпания, но в данном случае на сервере «Аэрофлота» произошел сбой. Поэтому эпидемиологи сейчас и разыскивают соседей заразившейся туристки – они должны пройти тест на коронавирус и понаблюдаться у медиков положенное время.

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия: 8 (3902) 34-36-15. Либо можно обратиться в близлежащую медицинскую организацию или вызвать скорую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режим полной самоизоляции в Хакасии 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Рассказываем о том, как будет действовать режим полной самоизоляции в Хакасии 2020

В Хакасии ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Валентина Коновалова. Согласно подписанному им постановлению, режим объявлен на период с 1 до 5 апреля включительно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске неизвестные зарезали семью: полиция и следком просят помощи в поисках информации
В Хакасии разыскивают пассажиров рейса, летевших 20 марта вместе с зараженной коронавирусом жительницей Саяногорска
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
Режим самоизоляции в Красноярске: во дворах закрывают во дворах детские площадки
Красноярцам рассказали, как будут собирать налог на вклады
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
В Красноярский край поступят более миллиона медицинских масок
Коронавирус в Красноярске: губернатор Александр Усс лично проверил продуктовые магазины
В Норильске запустили фейк о тотальном закрытии аптек и продуктовых магазинов
В Красноярске из-за коронавируса расторгли контракт с перевозчиком 74 маршрута