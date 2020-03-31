Режим полной самоизоляции в Хакасии 2020: до какого числа продлится и как будет действовать
В Хакасии ввели режим самоизоляции для всех жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Валентина Коновалова. Согласно подписанному им постановлению, режим объявлен на период с 1 до 5 апреля включительно. Такие меры необходимы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Напомним, что в республике выявлено три случая заражения, все пациенты изолированы, находятся под наблюдением – в стабильном состоянии.
КОНКРЕТНО
Итак, жителям республики рекомендуют без необходимости не покидать свои дома. Хотя будут исключения, выходить разрешат:
- тем, кому нужна экстренная медицинская помощь;
- при наличии прямой угрозы жизни и здоровью;
- для поездок на работу в организации, чья деятельность не приостановлена;
- для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке;
- для выноса мусора или выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома.
Водится социальная дистанция – 1,5 метра. Кроме тех мест, где это сделать невозможно, например, в такси.
В Хакасии работают несколько горячих линий по вопросам, связанным с коронавирусом. Это колл-центр с единым номером 8-800-200-93-87 (круглосуточно и бесплатно), «горячая линия» Минздрава Хакасии 8 (3902) 305-811. Получить консультацию можно также в Роспотребнадзоре по номерам - 8 (3902) 34-36-15 и 8-800-555-49-43. Пожилым и маломобильным готовы помочь волонтеры ОНФ. Обращаться нужно по телефону 8 (800)-200-34-11. Получить всю интересующую информацию можно также на специализированном портале стопкоронавирус.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU
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