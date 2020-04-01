В Норильске запустили фейк о тотальном закрытии аптек и продуктовых магазинов

1 Апр 2020 2020-04-01T04:20:12+03:00

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В Красноярском крае только что ввели режим полной самоизоляции, по которому должна быть прекращена деятельность большинства предприятий и организаций. Но продуктовые магазины и аптеки в этот список не входят, ведь они снабжают население жизненно важными товарами. Они будут работать при любом раскладе.

Тем не менее в северном городе появилась информация, которая распространяется по социальным сетям, что «с понедельника закрывают все аптеки и магазины до 12 апреля». Многие этому не поверили, однако нашлись и те, кто запаниковал со всеми отсюда вытекающими. Полиция Норильска опровергла фейки и призвала население ориентироваться только на официальные источники информации. Авторам фейков грозят штрафы и уголовная ответственность.

Добавим, что в Норильске заработал Ситуационный центр по сбору и анализу информации о распространении новой коронавирусной инфекции. Задать все вопросы норильчане могут по телефону 8 (3919) 43-71-57. Либо можно прислать запрос на электронную почту center@norilsk-city.ru. Время работы центра: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU