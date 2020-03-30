Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев

30 Март 2020 2020-03-30T09:14:04+03:00

Медики поделились свежими данными по больным коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: 12 подтвержденных, еще 9 ждут

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В минздраве региона сообщили свежие данные по больным коронавирусом и находящимся на карантине. По данным медиков на 30 марта 2020 года, в поликлиниках под наблюдением врачей находится 9 308 красноярцев (+ 1129 за сутки). Количество заболевших коронавирусом в регионе - 12 человек. Еще в 9 случаях врачи ждут лабораторного подтверждения тестов из лаборатории «Вектор» (Новосибирск). Все «подозреваемые» находятся в изолированных боксах.

В регионе уже прошли обследование на опасный вирус 4 783 человека.

- Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции, - напоминают в минздраве.

Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-100-56-53.

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Главный врач краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение к жителям региона и сотрудникам краевой больницы, в котором очень много важных для всех нас моментов. В полном объеме вы можете послушать их в видеообращении, мы выделим самую важную информацию. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU