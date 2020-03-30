2020-03-30T09:14:04+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев

Медики поделились свежими данными по больным коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: 12 подтвержденных, еще 9 ждут
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Ждут лабораторного подтвержденияЖдут лабораторного подтвержденияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В минздраве региона сообщили свежие данные по больным коронавирусом и находящимся на карантине. По данным медиков на 30 марта 2020 года, в поликлиниках под наблюдением врачей находится 9 308 красноярцев (+ 1129 за сутки). Количество заболевших коронавирусом в регионе - 12 человек. Еще в 9 случаях врачи ждут лабораторного подтверждения тестов из лаборатории «Вектор» (Новосибирск). Все «подозреваемые» находятся в изолированных боксах.

В регионе уже прошли обследование на опасный вирус 4 783 человека.

- Жителям края рекомендуется при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы самоизоляции, - напоминают в минздраве.

Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-100-56-53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Красноярске: переболеют две трети населения края

Главный врач краевой больницы Егор Корчагин записал видеообращение к жителям региона и сотрудникам краевой больницы, в котором очень много важных для всех нас моментов. В полном объеме вы можете послушать их в видеообращении, мы выделим самую важную информацию. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый пошел. Клещи покусали жителя Красноярска на Татышеве
Жители Красноярска штурмом берут перешедшие на работу по записи МФЦ
Ремонт теплосетей: изменится схема движения на Дубровинского в Красноярске
В Красноярске спрос на «удаленку» вырос на 34% за 5 лет
В Красноярском крае главбух на зарплате украла свыше 10 миллионов рублей
Красноярские воспитатели решили заниматься с детсадовцами онлайн
Пьяная жительница Красноярска вылетела на «встречку» и погубила пассажира
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 30 марта 2020 года: ожидается подтверждение 9 случаев
Посетители кафе в Минусинске устроили стрельбу: один мужчина ранен в пах
На нерабочей неделе в Красноярске ожидается потепление до плюс 14
Фотограф снял с высоты опустевший на карантине Красноярск
Мошенники предлагают красноярцам налоговый вычет за использование банковской карты
Россиянка спалила сбережения, обрабатывая их от коронавируса в микроволновке
Коронавирус в Красноярске: новые тест-системы позволят определить коронавирус за 90 минут
В Красноярском крае в одном из самых северных населенных пунктов мира появился интернет
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол о коронавирусе: «Для таких малых народов, как наш, это очень опасно»
12-летний мальчик из Красноярска стал футболистом благодаря своему отцу
Мы в домике. Красноярцев пригласили заниматься спортом с известными спортсменами и получать призы
В Красноярске утвержден график летних отключений холодной воды
Международный аэропорт Красноярск переходит на весенне-летнее расписание полетов
Коронавирус в Красноярске: верующие совершили автомобильный Крестный ход
Карантин не для всех. Андрей Аршавин прогулялся с новой девушкой по набережной
Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае на 29 марта 2020 года новых случаев заражения не выявлено
Врезался в самолет. В Красноярске водителю спецтехники грозит колония за необычное ДТП
Коронавирус в Красноярске: в Роспотребнадзоре дали рекомендации как говорить с детьми об эпидемии
Коронавирус в Красноярске: краевая больница готовится принимать пациентов с COVID-19
Коронавирус в Красноярске: одной из возможных заразившихся коронавирусом оказалась медсестра из БСМП
Спасатели Красноярского края готовятся к предстоящим паводкам