Коронавирус в Красноярске, информация на 28 марта 2020: подтвердились еще 4 зараженных, итого 12 человек
Последние данные по коронавирусу в Красноярском крае на 16 часов 28 марта: количество зараженных COVID-19 увеличилось на 4 человека. Пришло подтверждение из лаборатории Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Таким образом, общее количество зараженных в Красноярске – 12 человек. Из них 3 уже выздоровели и были выписаны 24 марта.
Еще 2 человека, у которых подозревается коронавирус, ждут подтверждения диагноза.
Все заболевшие помещены в БСМП. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого Роспотребнадзора, все заболевшие – жители краевого центра. Их состояние удовлетворительное. Пока не удалось уточнить, где они инфицировались, за границей или в городе, при контакте с зараженными. Как раз устанавливается вся цепочка контактов.
Напомним, что на самоизоляции сейчас находятся 7414 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 48 человек. Обследовано 3431 человек, из них за последние сутки 605.
ИСТОЧНИК KP.RU