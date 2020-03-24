2020-03-24T10:51:50+03:00
Общество

В Красноярске выписали трех пациентов, вылечившихся от коронавируса: они полностью здоровы

Их лечили противовирусными препаратами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске выписали трех пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ, La Famille.В Красноярске выписали трех пациентов, переболевших коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ, La Famille.
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В Красноярске выписали трех пациентов БСМП, переболевших коронавирусом. Они полностью выздоровели и отправляются по домам. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердила пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Зоя Масленникова:

- Трое человек, которые находились в стационаре с подтвержденным коронавирусом, выздоровели. У них взяты все анализы, которые показали, что они поправились. И сегодня они уезжают домой. Наши доктора молодцы.

Чем их лечили? Специального препарата ведь еще нет, а то, что ученые изобрели, еще в стадии испытания. Так чем? Оказалось, противовирусными препаратами. Использовали те методики лечения, что и во всем мире. И получили положительный эффект.

Состояние трех остальных пациентов, которые остаются в больнице, удовлетворительное. Они переносят болезнь в нетяжелой форме, положительно откликаются на лечение.

Добавим, что в числе выздоровевших и самый первый красноярский больной с коронавирусом, Евгений. Он прилетел из Австрии и совершенно никаких симптомов не чувствовал – ни жара, ни кашля. Но сознательно позвонил на работу (Евгений – шеф-повар ресторана LA FAMILLE) и сообщил: на работу не выедет, а пройдет тест на коронавирус. А когда диагноз подтвердился и молодого человека госпитализировали в больницу, он написал видеообращение, где рассказал о своем самочувствии. Хочется верить, что его действия пробудили сознательность и заставили красноярцев, вернувшихся из-за границы, уйти на карантин и сделать тесты на вирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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