В Красноярске выписали трех пациентов, вылечившихся от коронавируса: они полностью здоровы

В Красноярске выписали трех пациентов БСМП, переболевших коронавирусом. Они полностью выздоровели и отправляются по домам. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердила пресс-секретарь краевого министерства здравоохранения Зоя Масленникова:

- Трое человек, которые находились в стационаре с подтвержденным коронавирусом, выздоровели. У них взяты все анализы, которые показали, что они поправились. И сегодня они уезжают домой. Наши доктора молодцы.

Чем их лечили? Специального препарата ведь еще нет, а то, что ученые изобрели, еще в стадии испытания. Так чем? Оказалось, противовирусными препаратами. Использовали те методики лечения, что и во всем мире. И получили положительный эффект.

Состояние трех остальных пациентов, которые остаются в больнице, удовлетворительное. Они переносят болезнь в нетяжелой форме, положительно откликаются на лечение.

Добавим, что в числе выздоровевших и самый первый красноярский больной с коронавирусом, Евгений. Он прилетел из Австрии и совершенно никаких симптомов не чувствовал – ни жара, ни кашля. Но сознательно позвонил на работу (Евгений – шеф-повар ресторана LA FAMILLE) и сообщил: на работу не выедет, а пройдет тест на коронавирус. А когда диагноз подтвердился и молодого человека госпитализировали в больницу, он написал видеообращение, где рассказал о своем самочувствии. Хочется верить, что его действия пробудили сознательность и заставили красноярцев, вернувшихся из-за границы, уйти на карантин и сделать тесты на вирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просим Господа отвести заразу»: крестный ход против коронавируса прошел в Красноярском крае

«Кресту твоему поклоняемся, Владыка!» - десятки прихожан осеняют себя знамением, к небу летит молитва. Это крестный ход против коронавируса, его провели в Ачинске Красноярского края накануне, 22 марта.

Православные верующие с иконами в руках и на крышах машин объехали вокруг города. Выдвинулись по четырем направлениям, к местам, где стоят поклонные кресты. С ними священник Казанского собора протоиерей Сергий Пигасов и настоятель Троицкого храма поселка Новочернореченский иерей Алексий Александров (подробности).

Коронавирус в Красноярске: Роспотребнадзор подтвердил, что болезнь может протекать бессимптомно

Самое главное не паниковать и проявить сознательность - вызвать медиков и остаться дома. Официально коронавирус в Красноярске был диагностирован 16 марта

Первый заразившийся коронавирусом Красноярец (это подтверждено официально) находится в БСМП в отдельном боксе. Молодой человек провел неделю в Австрии, в стране, где… (подробности)

Первый заболевший коронавирусом в Красноярске: «Симптомов не было. Чувствую себя отлично»

Мужчина рассказал о своем самочувствии. Первый заболевший коронавирусом в Красноярске призвал довериться врачам и специальным службам [видео]

Первый заболевший коронавирусом красноярец записал видео из палаты больницы скорой медицинской помощи, где сейчас находится. Напомним, первый случай заражения в крае был выявлен в понедельник, 16 марта. У жителя Красноярска, который вернулся из поездки в Австрию, экспресс-тест показал наличие 2019-nCoV (подробнее).

АКТУАЛЬНО