2020-03-28T11:09:29+03:00
Общество

Коронавирус в Хакасии 2020: в республику прибыл самолет с туристами из Таиланда

Их экстренно вывезли из закрытой страны, а дома поместили на карантин
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Хакасии 2020: в республику прибыл самолет с туристами из Таиланда. Фото: пресс-служба аэропорта АбаканаКоронавирус в Хакасии 2020: в республику прибыл самолет с туристами из Таиланда. Фото: пресс-служба аэропорта Абакана
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В Хакасию прибыл самолет с туристами из Таиланда. Это был последний международный рейс абаканского аэропорта. Россиян экстренно вывезли из азиатской страны, большинство – до окончания путевок. Всего на борту самолета было 212 человек, включая 8 членов экипажа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все они прошли двойную проверку тепловизорами. Подозрения на повышенную температуру не было ни у одного.

Всех туристов направили на карантин, который продлится в течение 14 дней. Все пройдут тесты на коронавирус и получат больничные листы. В случае, если кто-то добровольно не захочет соблюдать режим самоизоляции, его отправят в Черногорск, где создан центр обсервации.

По последним данным в Хакасии официально подтвержден диагноз коронавируса у двух человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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