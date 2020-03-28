Коронавирус в Хакасии 2020: в республику прибыл самолет с туристами из Таиланда
В Хакасию прибыл самолет с туристами из Таиланда. Это был последний международный рейс абаканского аэропорта. Россиян экстренно вывезли из азиатской страны, большинство – до окончания путевок. Всего на борту самолета было 212 человек, включая 8 членов экипажа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, все они прошли двойную проверку тепловизорами. Подозрения на повышенную температуру не было ни у одного.
Всех туристов направили на карантин, который продлится в течение 14 дней. Все пройдут тесты на коронавирус и получат больничные листы. В случае, если кто-то добровольно не захочет соблюдать режим самоизоляции, его отправят в Черногорск, где создан центр обсервации.
По последним данным в Хакасии официально подтвержден диагноз коронавируса у двух человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU