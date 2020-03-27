«Работаю дистанционно»: летевший в одном самолете с зараженной коронавирусом глава Хакасии ушел на самоизоляцию

Глава Хакасии Валентин Коновалов ушел в добровольную самоизоляцию – он летел из Москвы одним рейсом с женщиной, у которой лабораторно подтвердили коронавирус. Вирусологи научного центра «Вектор» (Новосибирск) дали заключение по пациентке в четверг, 26 марта.

- Как только диагноз подтвердился, я прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушел на самоизоляцию до воскресенья включительно, - рассказал Коновалов на своей официальной странице в соцсети.

К слову, на фото вид у руководителя региона вполне бодрый. Правда, работает сейчас Коновалов дистанционно, поэтому и снимки постит, так сказать, неформальные – без галстука. В правительстве Хакасии говорят, что он на круглосуточной связи с министрами, все совещания проходят онлайн. На время самоизоляции Коновалова его обязанности исполняет первый заместитель Николай Миронов.

Что известно о зараженной? Во время полета Валентин Коновалов находился в передней части салона (видимо, в бизнес-классе), женщина с Covid-19 летела в хвосте. Она вернулась домой из поездки по Франции и Италии еще 15 марта – в это время счет зараженных и погибших от коронавируса людей в этих странах шел уже на сотни. Рейс был с пересадкой в Москве.

- Женщина госпитализирована, находится под круглосуточным наблюдением врачей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в правительстве Хакасии. - При первичном обследовании на коронавирус результат был отрицательный, однако лабораторные исследования дали положительный результат.

В республике уверяют, что после приезда заболевшая сразу же ушла на 14-дневный карантин. Однако все, кто контактировал с ней, сейчас тоже на заметке у медиков и эпидемиологов. Официально: в Хакасии на самоизоляции находится 578 человек – прибывшие из пораженных коронавирусом стран. 15 из них – в больнице.

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