Коронавирус в Красноярске на 28 марта 2020: горожане закупаются тканью и шьют маски сами

28 Март 2020 2020-03-28T07:24:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Медицинских масок в аптеках Красноярска по-прежнему не достать. Горожане по привычке заглядывают, но ответы аптекарей неизменны: либо «немного привезли и уже расхватали», либо «нет и когда будут, неизвестно». Между тем потребности в масках велики.

Многие красноярцы решили не ждать, а изготовлять маски самостоятельно. В магазинах ткани аншлаг: покупают ситец, бязь, марлю, вафельную ткань – хлопчатобумажная ткань для масок самая подходящая. Тут же в магазинах делятся друг с другом советами и технологиями шитья. Самая популярная ткань на маски – с изображением короны. В предстоящую нерабочую неделю как раз можно заняться их пошивом. Плюсы таких масок – они многоразовые, их можно постирать, погладить горячим утюгом и использовать снова.

Добавим, что в Красноярске к изготовлению защитных масок приступили предприятия «Покров», «Ладно», Аматис». Например, в «Покрове» 65 швей производят в день 5 тысяч масок. В первую очередь они идут на предприятия для обеспечения безопасности сотрудников, контактирующих с горожанами.

ИСТОЧНИК KP.RU