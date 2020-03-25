2020-03-25T13:26:56+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске на 25 марта 2020: в регионе запустили производство защитных масок

До этого компания производила спецодежду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Власти рассчитывают, что предприятия легкой промышленности выйдут на нужный уровеньВласти рассчитывают, что предприятия легкой промышленности выйдут на нужный уровеньФото: Мария ЛЕНЦ
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Не секрет, что защитных масок в аптеках Красноярска днем с огнем не достать. Однако вскоре ситуация может в корне измениться - на «медицинские» рельсы выходят предприятия легкой промышленности региона. Об этом сообщили в пресс-службе минпромэнерго и ЖКХ Красноярского края. Три компании уже начали выпуск масок от коронавируса.

- Понимая серьезность сложившейся ситуации, с пятницы мы приостановили работу по основному производственному направлению – выпуску спецодежды и перестроились на производство защитных масок, - рассказал директор компании Елена Кокоулина.

Пока компания производит 5 000 штук в день. Отшивают 65 швей. Конечно, это капля в море с учетом потребностей населения города-миллионника. Однако задел есть. По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгения Афанасьева, на производстве защитных масок уже работают «Покров», Ладно« и «Аматис». В скором времени присоединится к ним и КрасТЭМ. Власти рассчитывают, что предприятиям удастся довести объемы нужного количества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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