Коронавирус в Красноярске 25 марта 2020: Александр Усс ограничил выезд из региона

25 Март 2020 2020-03-25T11:28:24+03:00

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Теперь, чтобы свободно передвигаться по Красноярскому краю, должна быть веская причина. Глава региона Александр Усс вводит очередной комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса. Усс поручил главам муниципалитетов ограничить выезд из региона. Можно только по неотложным делам!

Кроме того, на видеоселекторе с муниципалитетами речь шла о том, как дополнительно защитить пожилых людей - они, как известно, входят в группу риска, как и люди с хроническими заболеваниями. Губернатор настаивает на том, чтобы в районах усилили работу и объясняли людям необходимость самоизоляции и отказа от посещения людных мест.

также губернатор поручил разработать на местах меры по поддержке предпринимателей. Что касается работы стратегически важных производств, их сотрудников нужно максимально перевести на «удаленку», а у тех, кто остается на работе, постоянно измерять температуру.

Еще одно важное требование - исключить слухи и домыслы о коронавирусе.

- Вирус паники пострашнее коронавируса, - считает губернатор.

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В Красноярске растет количество людей в самоизоляции по коронавирусу. По данным регионального Роспотребнадзора на утро 25 марта 2020 года, на карантине находится 5 719 человек. Это те, кто прибыл из неблагополучных в плане 2019-COVID стран. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU