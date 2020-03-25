2020-03-25T11:28:24+03:00
Общество

Коронавирус в Красноярске 25 марта 2020: Александр Усс ограничил выезд из региона

Такую меру борьбы с распространением коронавируса предложил губернатор Красноярского края
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Красноярском крае продолжают вводить меры противодействия коронавирусцВ Красноярском крае продолжают вводить меры противодействия коронавирусцФото: Мария ЛЕНЦ
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Теперь, чтобы свободно передвигаться по Красноярскому краю, должна быть веская причина. Глава региона Александр Усс вводит очередной комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса. Усс поручил главам муниципалитетов ограничить выезд из региона. Можно только по неотложным делам!

Кроме того, на видеоселекторе с муниципалитетами речь шла о том, как дополнительно защитить пожилых людей - они, как известно, входят в группу риска, как и люди с хроническими заболеваниями. Губернатор настаивает на том, чтобы в районах усилили работу и объясняли людям необходимость самоизоляции и отказа от посещения людных мест.

также губернатор поручил разработать на местах меры по поддержке предпринимателей. Что касается работы стратегически важных производств, их сотрудников нужно максимально перевести на «удаленку», а у тех, кто остается на работе, постоянно измерять температуру.

Еще одно важное требование - исключить слухи и домыслы о коронавирусе.

- Вирус паники пострашнее коронавируса, - считает губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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