2020-03-24T17:26:29+03:00
Общество

В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее время

Таких получилось 15
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее времяВ мэрии Красноярска назвали дежурные маршруты, которые будут работать в вечернее времяФото: Мария ЛЕНЦ
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В департаменте транспорта Красноярска определили так называемые дежурные маршруты общественного транспорта, которые будут работать без изменения расписаний, в вечернее время. Всего их 15: 14 – автобусные и 1 троллейбусный. Это №№ 2, 7, 9, 12, 19, 49, 52, 53, 55, 80, 83, 85, 87, 91 и троллейбус № 7, сообщают «Городские новости».

Напомним, что ранее было принято решение о сокращении вечерних рейсов городского транспорта до 21 часа. Это вызвало недоумение у красноярцев. С одной стороны понятно: экономическая необходимость, ведь пассажиропоток упал чуть ли не наполовину. А с другой стороны: как быть тем, кто работает допоздна? Как добираться домой? Каждый вечер на такси – не вариант.

- Завершающий рейс в 21:00 – это значит, что транспорт еще в среднем полтора часа будет работать в линии и только потом поедет в гараж. То есть примерно до 22:30 общественный транспорт будет работать, - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

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С одной стороны – это экономическая необходимость, с другой – не понятно, как добираться с работы домой (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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