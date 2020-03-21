Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 21 марта 2020: в самоизоляции находятся 1314 человек

21 Март 2020 2020-03-21T06:17:08+03:00

Количество отправленных на карантин по коронавирусу в Красноярске на 21 марта 2020 за сутки выросло на сто человек

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В Красноярске продолжает расти количество людей, отправленных на карантин по коронавирусу. По данным регионального Роспотребнадзора на 21 марта 2020 года, на дому находится 1314 человек. В основном, это вернувшиеся из-за рубежа туристы и командировочные. Все они ближайшие 14 дней должны провести дома.

В Роспотребнадзоре говорят, что экспресс-анализ на коронавирус и лабораторные пробы проводятся всем без исключения людям, которые за последние две недели вернулись домой с зараженных территорий. И тем, кто, вернувшись месяц назад, обращается за помощью с симптомами заболевания. В Красноярском крае такое обследование прошли уже 1 721 человек. По данным на утро субботы, 21 марта, в регионе подтверждено 4 случая COVID-2019.

Лабораторное обследование проводится всем лицами, вернувшимся в течение 2-х недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний, а также лиц, контактных с больными . Обследовано 1721 человек.

По состоянию на 09.00 час. 21.03.2020 г. зарегистрировано четыре случая коронавирусной инфекции у жителей Красноярского края. Кроме того, есть официальная информация еще о 30 «подозреваемых» - о них накануне сообщили в правительстве края.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции - Австрия и Германия, - рассказали в Роспотребнадзоре о подтвержденных случаях. - Состояние удовлетворительное, люди находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих.

Эпидемиологи также выявили всех, с кем контактировали пораженные вирусом. Их также наблюдают.

В Красноярском крае работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, тел.: 8 800 100 56 53,

ИСТОЧНИК KP.RU