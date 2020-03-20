Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 марта 2020 года: правительство сообщило о 30 новых случаях возможного заражения

20 Март 2020 2020-03-20T14:49:18+03:00

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Заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов 20 марта сообщил о 30 новых случаях возможного заражения коронавирусом в Красноярске. В настоящее время они помещены на стационар в БСМП, под наблюдение врачей. Биоматериалы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирск для уточнения диагноза. Добавим, что на этот момент официально подтвержденных заболевших коронавирусом в Красноярске – четверо. Их состояние стабильно и не вызывает опасения.

В режиме самоизоляции сейчас находится 1120 человек, это на 610 человек больше, чем сутки назад. Прирост за счет туристов, которые вернулись из Таиланда. Поясним: накануне вступило в силу новое постановление Главного санитарного врача о том, что теперь туристы, возвращающиеся из-за границы, все в обязательном порядке должны уходить в самоизоляцию. Ранее в списке было только 7 стран. Таким образом, в ближайшие дни количество карантинных жителей будет увеличиваться.

- Убедительная просьба ко всем жителям Красноярского края выполнять правила личной гигиены, соблюдать режим самоизоляции и принимать все меры к нераспространению новой коронаворусной инфекции. Соблюдение рекомендаций – это личная обязанность каждого гражданина. Нужно позаботиться о своем здоровье, о здоровье близких и окружающих, – подчеркнул Алексей Подкорытов.

ИСТОЧНИК KP.RU