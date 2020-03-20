2020-03-20T14:49:18+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 марта 2020 года: правительство сообщило о 30 новых случаях возможного заражения

Ждем результатов анализа из лаборатории «Вектор», после этого станет точно известно количество зараженных коронавирусом в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус в Красноярске: зампредседателя правительства края сообщил о 30 новых случаях возможного зараженияКоронавирус в Красноярске: зампредседателя правительства края сообщил о 30 новых случаях возможного зараженияФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов 20 марта сообщил о 30 новых случаях возможного заражения коронавирусом в Красноярске. В настоящее время они помещены на стационар в БСМП, под наблюдение врачей. Биоматериалы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирск для уточнения диагноза. Добавим, что на этот момент официально подтвержденных заболевших коронавирусом в Красноярске – четверо. Их состояние стабильно и не вызывает опасения.

В режиме самоизоляции сейчас находится 1120 человек, это на 610 человек больше, чем сутки назад. Прирост за счет туристов, которые вернулись из Таиланда. Поясним: накануне вступило в силу новое постановление Главного санитарного врача о том, что теперь туристы, возвращающиеся из-за границы, все в обязательном порядке должны уходить в самоизоляцию. Ранее в списке было только 7 стран. Таким образом, в ближайшие дни количество карантинных жителей будет увеличиваться.

- Убедительная просьба ко всем жителям Красноярского края выполнять правила личной гигиены, соблюдать режим самоизоляции и принимать все меры к нераспространению новой коронаворусной инфекции. Соблюдение рекомендаций – это личная обязанность каждого гражданина. Нужно позаботиться о своем здоровье, о здоровье близких и окружающих, – подчеркнул Алексей Подкорытов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фонды Carlsberg пожертвовали 95 млн датских крон на исследования и мероприятия по борьбе с пандемией коронавируса
В Туве вертолет завис над заповедником: авиакомпанию оштрафовали на 300 тысяч
Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 20 марта 2020 года: правительство сообщило о 30 новых случаях возможного заражения
В Красноярске трое переделывали и продавали автоматы Калашникова
Телефоны Samsung, Honor и Xiaomi самые популярные среди клиентов Tele2
Количество отправленных на карантин из-за коронавируса в Красноярске на 20 марта 2020 составляет 1120 человек
В Красноярске девочка выпала из автобуса, который внезапно тронулся с места
В Красноярском крае на 600 рублей выросли социальные пенсии
Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой
Красноярцы заметили первую бабочку и сделали для нее тёплый домик
Райффайзенбанк: подача налоговой декларации без посещения отделений ФНС