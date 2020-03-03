Обыски в мэрии Ачинска: СК возбудил уголовное дело по халатности из-за нападения собак
СК проводит обыски в администрации Ачинска. Причина - уголовное дело по ч.1 ст.293 УК России (халатность). Возбуждено оно из-за нападения стаи бездомных собак на 4-летнюю девочку, пояснили «Комсомольской правде» - Краснояск в пресс-службе регионального главка СК.
Напомним, произошло все еще 26 января в частном секторе Ачинска. 4-летняя малышка вместе со старшим братом отправились поиграть на улицу, заодно прихватили с собой пакет с мусором. Площадки с мусорными баками, к слову, в микрорайоне нет. Закончилось все тем, что разъяренные бездомные псы едва не лишили девочку глаза. Повезло, что малышку отбил от них 10-летний брат. Следователи решили не спускать этот случай чиновникам с рук.
- В настоящее время следователем опрошены должностные лица администрации Ачинска, ответственные за контроль по содержанию безнадзорных животных, изъята интересующая следствие документация по деятельность подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных, - рассказали в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
К слову, администрация Красноярска также под прицелом у следователей. Под домашним арестом находится глава УДИБ Евгений Петрюк. Его подозревают в том, что не обеспечил и не организовал грамотно отлов в городе, то есть в халатности.
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ИСТОЧНИК KP.RU