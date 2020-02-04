2020-02-04T11:03:46+03:00
Происшествия

Наложили несколько швов на лицо: стая бездомных собак напала на 4-летнюю девочку

В Ачинске одичавшие псы едва не лишили малышку глаза [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мать ребенка обратилась с заявлением в полициюМать ребенка обратилась с заявлением в полициюФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске 4-летнюю девочку едва не разодрала стая бездомных собак. Случилось все в старом центре города, на Красноармейской, сообщает телеканал ОСА. В большинстве своем здесь обычные старые дома, но есть и добротные двухэтажные.

Бездомные собаки напали на 4-летнюю девочку. Видео: телеканал ОСА.

В тот день маленькая Ульяна вместе со старшим братом отправилась гулять, заодно прихватили пакет с мусором. Когда вышли из дома – оглянуться не успели, как их окружила дикая стая. Озверевшие собаки сначала просто лаяли, потом одна из них неожиданно кинулась на ребенка. За ней бросились и остальные – вцепились в лицо.

- Не слишком большая собака была, но взрослая, - рассказывает Ирина, мать девочки. – Она разодрала ей всю шапку и укусила за глаз. Хорошо, что старший сын не растерялся – начал пинать собаку.

Домой девочка зашла вся в крови – для матери это, конечно, было большим шоком. Тут же вызвали «скорую», и медики увезли девочку в хирургию. Известно, что врачи наложили малышке несколько швов на лицо. Пока не понятно, не повлияло ли случившееся на зрение ребенка. Консультация у окулиста семье еще предстоит. Мать девочки обратилась с заявлением в полицию – она считает, что администрация должна взять на себя ответственность по ситуации с бездомными собаками в города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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