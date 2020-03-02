Выбран новый глава Манского района Красноярского края
Стало известно имя нового главы Манского района Красноярского края. Им стал экс-депутат Заксобрания Артем Черных. За него единогласно проголосовали депутаты райсовета.
Артему Черных исполнился 41 год. Он был депутатом красноярского Горсовета, а после стал краевым парламентарием, работал в Заксобрании второго созыва.
Напомним, 14 января губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов - Манского, Боготольского, Идринского и Енисейского. У них завершился срок полномочий.
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Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов
Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов. Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них завершился срок полномочий (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU