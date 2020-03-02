2020-03-02T16:16:32+03:00
Общество

Выбран новый глава Манского района Красноярского края

Это экс-депутат Заксобрания Артем Черных
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Выбран новый глава Манского района Красноярского края. Фото: фейсбук Артема Черных.Выбран новый глава Манского района Красноярского края. Фото: фейсбук Артема Черных.
Изменить размер текста:

Стало известно имя нового главы Манского района Красноярского края. Им стал экс-депутат Заксобрания Артем Черных. За него единогласно проголосовали депутаты райсовета.

Артему Черных исполнился 41 год. Он был депутатом красноярского Горсовета, а после стал краевым парламентарием, работал в Заксобрании второго созыва.

Напомним, 14 января губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов - Манского, Боготольского, Идринского и Енисейского. У них завершился срок полномочий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов. Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них завершился срок полномочий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24