Выбран новый глава Манского района Красноярского края

2 Март 2020 2020-03-02T16:16:32+03:00

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Стало известно имя нового главы Манского района Красноярского края. Им стал экс-депутат Заксобрания Артем Черных. За него единогласно проголосовали депутаты райсовета.

Артему Черных исполнился 41 год. Он был депутатом красноярского Горсовета, а после стал краевым парламентарием, работал в Заксобрании второго созыва.

Напомним, 14 января губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов - Манского, Боготольского, Идринского и Енисейского. У них завершился срок полномочий.

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Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов. Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них завершился срок полномочий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU