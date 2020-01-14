Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:57:06+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов. Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них завершился срок полномочий.

Александр Усс встретился с каждым их уходящих глав районов, поблагодарил за совместную работу, вручил почетные грамоты. Теперь указанным районам предстоят выборы новых глав. Однако увольнение руководителей не означает, что они не смогут вновь претендовать на эту должность. У каждого из них за плечами большой опыт руководящей работы в различных сферах. Например, Сергей Ермаков уже возглавлял Енисейский район с 2005 по 2010 год. А Анатолий Киреев с 2010 по 2015 годы руководил администрацией Идринского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU