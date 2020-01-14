2020-01-14T10:57:06+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов

У них завершился срок полномочий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов. Фото: пресс-служба правительства краяГубернатор Красноярского края отправил в отставку глав четырех районов. Фото: пресс-служба правительства края
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Губернатор Красноярского края Александр Усс принял отставку глав четырех районов. Это руководитель Боготольского района Александр Белов, Идринского района – Анатолий Киреев, Енисейского района – Сергей Ермаков и Манского района – Николай Козелепов. Уход с должности всех четверых связан с тем, что они были избраны в 2015 году, а теперь у них завершился срок полномочий.

Александр Усс встретился с каждым их уходящих глав районов, поблагодарил за совместную работу, вручил почетные грамоты. Теперь указанным районам предстоят выборы новых глав. Однако увольнение руководителей не означает, что они не смогут вновь претендовать на эту должность. У каждого из них за плечами большой опыт руководящей работы в различных сферах. Например, Сергей Ермаков уже возглавлял Енисейский район с 2005 по 2010 год. А Анатолий Киреев с 2010 по 2015 годы руководил администрацией Идринского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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