2020-02-28T10:30:58+03:00
Происшествия

Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать

Освободить участок потребовали уже завтра [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать. Фото: Вероника КНЯЗЕВА.Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать. Фото: Вероника КНЯЗЕВА.
Изменить размер текста:

Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски, пристроивший десятки обездоленных собак, могут закрыть. Уже завтра, 29 февраля, у волонтеров потребовали освободить участок, сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск руководитель группы Вероника Князева.

Напомним, приют на улице Калинина проработал около полугода. Фактически на голом энтузиазме: участники вкладывали свои собственные средства, помогали горожане. Но все работало: на счету у организации – множество спасенных животных.

И вот – шокирующая новость. Сегодня, 28 февраля, работников приюта огорошили: сдавать им землю в аренду больше не могут. На то, чтобы съехать, времени нет вообще.

- Уже в субботу, 29 февраля, нас там быть не должно, - говорят волонтеры. – Будем просить, чтобы дали хоть неделю на переезд. Куда будем вывозить собак, непонятно. На улице, конечно, не оставим.

Сейчас в приюте 19 питомцев. Волонтеры всеми силами пытаются найти выход из ситуации. Говорят, возможно, будут пробовать взять участок в рассрочку. Но это небыстро и непросто. Зато будет свое.

КОНКРЕТНО

КАК ПОМОЧЬ?

- Сейчас нам финансовая помощь необходима как никогда, от этого зависит жизнь 19 собак, - рассказывают в приюте. - Карта Сбербанка 5469 3100 1822 9886. По номеру телефона – 8 913 197 59 78 Получатель - Ангелина Олеговна Ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если бы не горе, никому бы не отдал»: хозяин-погорелец попросил прощения у новорожденных хаски, которых собирался утопить

Тугие пузики, розовые пятки, еще слепые глазки. В Красноярске спасли восьмерых только что родившихся щенков хаски, которых хозяин-погорелец собирался утопить. «Комсомольская правда» - Красноярск уже рассказывала эту историю. Теперь мы решили узнать, как живут счастливчики, которым зоозащитники дали второй шанс (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строго режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина
Коммунальный мост Красноярска встал в пробку из-за аварии
На Московской в Красноярске с марта запретят парковку и остановку авто
Найден водитель, распыливший перцовый баллончик в лицо беременной красноярке
Красноярка нашла в своей ванной оранжевую змею
Журналист Алексей Пивоваров снял фильм о «черном небе» Красноярска
Первые весенние выходные в Красноярске будут теплыми
Мэр Красноярска признал ситуацию с бродячими собаками чрезвычайной
62 красноярских предприятия не отчитались о снижении выбросов во время НМУ
Банда в балаклавах напала на семью сельчан в Красноярском крае
Главбух предприятия в Красноярском крае, обманув директора, похитила 1 миллион рублей
Принял за лося. В Эвенкии дядя случайно застрелил племянника на охоте
СК возбудил уголовное дело против студента, изнасиловавшего девушку
Мост через Енисей под Лесосибирском обойдется в 8,3 миллиарда рублей
Авиаполк в Красноярском крае получит на вооружение новейшие ракетные комплексы «Кинжал»
«Не бойся, я прослежу за ними»: житель Абакана помог росгвардейцам задержать грабителей магазина
Красноярский ФК «Енисей» могут лишить лицензии
В трех красноярских школах назначены директора-мужчины
ГИБДД проведет двухдневную облаву на пешеходов-нарушителей
«У кого-то будут шашлычки»: красноярец разжег мангал прямо на козырьке многоэтажки
Сын вынес из дома всю бытовую технику: думали, кража - оказалось, наркотики