Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:30:58+03:00

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Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски, пристроивший десятки обездоленных собак, могут закрыть. Уже завтра, 29 февраля, у волонтеров потребовали освободить участок, сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск руководитель группы Вероника Князева.

Напомним, приют на улице Калинина проработал около полугода. Фактически на голом энтузиазме: участники вкладывали свои собственные средства, помогали горожане. Но все работало: на счету у организации – множество спасенных животных.

И вот – шокирующая новость. Сегодня, 28 февраля, работников приюта огорошили: сдавать им землю в аренду больше не могут. На то, чтобы съехать, времени нет вообще.

- Уже в субботу, 29 февраля, нас там быть не должно, - говорят волонтеры. – Будем просить, чтобы дали хоть неделю на переезд. Куда будем вывозить собак, непонятно. На улице, конечно, не оставим.

Сейчас в приюте 19 питомцев. Волонтеры всеми силами пытаются найти выход из ситуации. Говорят, возможно, будут пробовать взять участок в рассрочку. Но это небыстро и непросто. Зато будет свое.

КОНКРЕТНО

КАК ПОМОЧЬ?

- Сейчас нам финансовая помощь необходима как никогда, от этого зависит жизнь 19 собак, - рассказывают в приюте. - Карта Сбербанка 5469 3100 1822 9886. По номеру телефона – 8 913 197 59 78 Получатель - Ангелина Олеговна Ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU