Как плюшевые: в Красноярске спасли новорожденных хаски, которых хозяин-погорелец решил утопить

Тугие пузики, розовые пятки, еще слепые глазки. В Красноярске спасли восьмерых только что родившихся щенков хаски, которых хозяин-погорелец собирался утопить. «Комсомольская правда» - Красноярск уже рассказывала эту историю. Теперь мы решили узнать, как живут счастливчики, которым зоозащитники дали второй шанс.

Оказался на пепелище

Напомним, все началось в поселке Курагино в прошлые выходные. У одного из местных жителей дотла сгорел дом, человек потерял все.

- Выжила только пара собак, они жили рядом с домом в вольере, - сообщил знакомый погорельца Константин. – К тому же у них вот только что родились детеныши. А у человека нет ничего, элементарно – питомцев нечем кормить. Вот и решился: «Делать нечего, надо найти кого-то, чтобы щенков утопили, пока маленькие, глаза не открыли!». Я в ответ: «Вы что-о-о?! Придумаем что-нибудь!». В поселке у всех собаки, брать щенков никто не стал. Тогда я написал в соцсети.

Малышам повезло. Буквально в тот же день откликнулись зоозащитники из группы «Помощь хаски и северным ездовым собакам», в Красноярске у них есть свой приют.

- Да, мы занимаемся хаски-отказниками в Красноярском крае, - подтвердила корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск руководитель группы Вероника Князева. - Привозили из Норильска, из Сургута даже как-то выкупали маламута. Сейчас арендовали помещение, у нас 32 собаки, все хаски. Не обратить внимания на объявление Константина не смогли – решили ехать. Трое девчонок, маленькая машина. Дорога оказалась долгой.

Приехали, видим: у хозяина сгорел дом. Сейчас живет у соседей, родных нет. За собак переживал сильно. Когда прощались, обнимал их, говорил: «Если бы не такое горе, я бы вас никому не отдал». Не просил никаких денег. Так они к нам и попали.

300 километров туда, 300 обратно. Мама щенков, Белла, ехала сзади вместе с ребятишками. А отец семейства – Хан - лежал на мне всю дорогу, на переднем сиденье. Когда приехали, я пошевелиться не могла, болела каждая клеточка.

В шутку зовут креветками

Теперь у семьи – новый дом. Беллу с малышней поселили в отдельном помещении, Хана – отдельно, в вольере. Папу отделили, чтобы мать не проявляла агрессию, она это может.

Белла - отличная мать. Фото: предоставлено героем публикации.

- А он такой интересный, тянется к щенкам носом прямо, - смеется Вероника. - Детишкам клички еще не дали, в шутку зовем их креветками. Глазки пока еще не открыли. Они еще совсем крохи, чуть больше десяти дней. Едят хорошо, не худенькие, такие крепыши. Посмотрели уже: вроде пятеро пацанов и три девочки. У мамы молока не особо много, если что, будем прикармливать.

Поскольку это щенки, и тем более хаски, сразу налетело много желающих: хочу-хочу! А мы занимаемся этой породой давно, хорошо ее знаем. Поэтому отбор хозяев у нас жесткий. Продавать было бы глупо. Сейчас решаем, может, будем отдавать за мешок или два корма. Потому что с тех пор, как появился наш приют, бездомные хаски просто-таки «посыпались». Порода модная, люди берут, а потом выкидывают – не справляются.

ВАЖНО

ГОТОВЫ ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ 3-4 ЧАСА В ДЕНЬ? ТОГДА БЕРИТЕ ХАСКИ!

Хаски зачастую становятся жертвами из-за своей эффектной внешности, говорят зоозащитники. Голубые глаза, активная, поклонников у породы хоть отбавляй.

Но это рабочая ездовая собака. Не готовы выгуливать ее 3-4 часа в день, тогда не стоит брать. Если она не выплеснула энергию, вернувшись домой, разнесет полквартиры.

Ей необходимо движение и спортивный хозяин. Это не диванная собака!

КОНКРЕТНО

Повторимся: сейчас в приюте хаски 32 собаки (включая Хана, Беллу и их малышей). А работает здесь три человека, все девушки.

- Мы стараемся, но не всегда справляемся, - признаются они. – Так что будем рады любой поддержке. Хоть руками (что-то прибить, приладить, отремонтировать), хоть кормами для собак. И еще приглашаем фотографов-волонтеров.

Если вы хотите помочь приюту, обращайтесь сюда.