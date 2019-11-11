«Дом сгорел дотла, вот и решил избавиться»: красноярцы спасли семерых новорожденных хаски, которых решил утопить хозяин

Совсем слепыши, еще даже не открыли глазки! Вот-вот родились, им нет даже недели. В Красноярском крае хозяин-погорелец, потерявший крышу над головой, решил утопить семерых щенков хаски, а заодно избавиться от их родителей. Правда, финал у истории – счастливый. Благодаря зоозащитникам и не только.

- Все произошло в Курагино в конце прошлой недели, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск местный житель Константин. – У нашего знакомого дотла сгорел дом. Человек остался буквально на пепелище. Он держит пару хаски, у которой недавно появились детеныши. Собак надо кормить, ухаживать за ними. А тут негде жить, вдобавок нужно восстанавливать документы. В момент пожара он был на работе, все потерял. Вот и попросил: «Лучше уж найти кого-то, чтобы щенков утопили, пока маленькие, глаза не открыли! Куда им теперь? Да и с родителями непонятно, что делать». Понятно, шаг вынужденный, и все же - нельзя так, они живые. Я в ответ: «Вы что-о-о?! Придумаем что-нибудь!». В поселке у всех собаки, брать щенков никто не стал. Тогда я написал в соцсети.

Семье собак из Курагино грозила гибель. Фото: Дорога домой. Помощь животным.

Эта история потрясла всех. Откликнулись многие. И вот результат: утром, 11 ноября, из Красноярска в Курагино отправились зоозащитники.

- За 300 километров! – говорит Константин. – Теперь все будет хорошо. Уже сегодня собак заберут, они будут жить в приюте хаски в Красноярске. А потом, надеюсь, найдут себе новых хозяев!