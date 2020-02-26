У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя
Перед зданием администрации Центрального района Красноярска (на проспекте Мира,63) установили фигуру медведя.
- Новый обитатель площади рад приветствовать горожан и гостей города! – сообщили в инстаграме администрации.
Медведь зеленого цвета, выполнен, скорее всего, из искусственных материалов. Впрочем, смотрится довольно симпатично. Так что пользователи его одобрили.
- Давно пора что-то сделать с территорией, прилегающей к серому зданию, - откликнулись они.
Напомним, в Красноярске подобных фигур несколько: это жирафы в сквере Сурикова, слоны на Копылова, а теперь еще медведь.
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В Красноярске поставили гигантские кедровые шишки. Светящиеся украшения, причем каждое своего цвета, появились в разных районах, поделились горожане в соцсетях. Это – декор Красноярска к Новому году.
- В Октябрьском районе шишку разместили справа от входа в парк Гагарина, - передают местные жители. – Желтенькая такая, по цвету ближе к янтарному. Гармонирует с аркой в самом парке. Выглядит, признаемся, довольно странно. Может, мы не привыкли просто? Но народ фотографируется рядом с шишкой охотно (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU