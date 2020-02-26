У здания администрации Центрального района появилась фигура медведя

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:36:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед зданием администрации Центрального района Красноярска (на проспекте Мира,63) установили фигуру медведя.

- Новый обитатель площади рад приветствовать горожан и гостей города! – сообщили в инстаграме администрации.

Медведь зеленого цвета, выполнен, скорее всего, из искусственных материалов. Впрочем, смотрится довольно симпатично. Так что пользователи его одобрили.

- Давно пора что-то сделать с территорией, прилегающей к серому зданию, - откликнулись они.

Напомним, в Красноярске подобных фигур несколько: это жирафы в сквере Сурикова, слоны на Копылова, а теперь еще медведь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске

В Красноярске поставили гигантские кедровые шишки. Светящиеся украшения, причем каждое своего цвета, появились в разных районах, поделились горожане в соцсетях. Это – декор Красноярска к Новому году.

- В Октябрьском районе шишку разместили справа от входа в парк Гагарина, - передают местные жители. – Желтенькая такая, по цвету ближе к янтарному. Гармонирует с аркой в самом парке. Выглядит, признаемся, довольно странно. Может, мы не привыкли просто? Но народ фотографируется рядом с шишкой охотно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU