2018-12-17T06:37:48+03:00
Общество

Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске

В каждом районе – своего цвета
Ася ЖУКОВА
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Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске.Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске.Фото: Ася ЖУКОВА
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В Красноярске поставили гигантские кедровые шишки. Светящиеся украшения, причем каждое своего цвета, появились в разных районах, поделились горожане в соцсетях. Это – декор Красноярска к Новому году.

- В Октябрьском районе шишку разместили справа от входа в парк Гагарина, - передают местные жители. – Желтенькая такая, по цвету ближе к янтарному. Гармонирует с аркой в самом парке. Выглядит, признаемся, довольно странно. Может, мы не привыкли просто? Но народ фотографируется рядом с шишкой охотно.

В других районах установили еще красную, зеленую, голубую… «Теперь только до меня дошло выражение «районная шишка», - шутит в своем фейсбуке красноярка Мария Райдер.

Напомним, до конца декабря бетонные шишки поставят по всему городу. Высота каждой – больше двух метров.

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