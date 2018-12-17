Двухметровые светящиеся шишки появились в Красноярске
В Красноярске поставили гигантские кедровые шишки. Светящиеся украшения, причем каждое своего цвета, появились в разных районах, поделились горожане в соцсетях. Это – декор Красноярска к Новому году.
- В Октябрьском районе шишку разместили справа от входа в парк Гагарина, - передают местные жители. – Желтенькая такая, по цвету ближе к янтарному. Гармонирует с аркой в самом парке. Выглядит, признаемся, довольно странно. Может, мы не привыкли просто? Но народ фотографируется рядом с шишкой охотно.
В других районах установили еще красную, зеленую, голубую… «Теперь только до меня дошло выражение «районная шишка», - шутит в своем фейсбуке красноярка Мария Райдер.
Напомним, до конца декабря бетонные шишки поставят по всему городу. Высота каждой – больше двух метров.